رياضة | أسطورة ليفربول يعلن إصابة زوجته بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أسطورة ليفربول يعلن إصابة زوجته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جيمي كاراجر، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، إصابة زوجته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد أن أظهر الكشف الطبي الذي خضعت له؛ إيجابية العينة.

وقال كاراجر في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" العالمية: "زوجتي نيكولا تعرضت للإصابة بفيروس كورونا، وهى ثاني حالة تظهر فى عائلتي، بعد أن تعافت خالتي من هذا الوباء الأسبوع الماضي".

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وأضاف: "صحة الأشخاص الأقرب هي الأكثر أهمية بالنسبة لي.. فلقد أظهر الفحص الطبي أن نتيجة عينة زوجتي، نيكولا، إيجابية لفيروس كورونا.

وتحدث عن مصير الدوري الإنجليزي؛ قائلا: " الأهم الآن، أن ينتهي الموسم الحالي، بجانب سلامة اللاعبين والمشجعين".

يذكر أن ليفربول يعتلي صدارة الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 82 نقطة، فيما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 57 نقطة.