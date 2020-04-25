شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض مناقشة عروض "جس النبض" الخليجية للتعاقد مع على معلول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض النادي الأهلي فكرة مناقشة العروض التي بدأت تأتي للدولي التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق من بعض الأندية الخليجية على سبيل "جس النبض" خلال الفترة الماضية حيث أبدى بعض وكلاء اللاعبين رغبة عدة أندية خليجية في ضم الظهير الدولي التونسي الصيف المقبل وبعد الخروج من "محنة" كورونا التي اجتاحت العالم كله وتسببت في تجميد النشاط الرياضي عالمياً.

ورغم أن وكلاء اللاعبين وبعض الأندية الخليجية أبدت رغبتها في تقديم عرض مالي جيد للأهلي إلا أن الإدارة الأهلاوية رفضت مناقشة الفكرة من الأساس لأن معلول من أهم ركائز الفريق بل يُعد أهم لاعبي القلعة الحمراء في الفترة الحالية ومعه الحارس محمد الشناوي لذا فأن التفكير في بيعه مهما كانت الإغراءات أمر مرفوض تماماً من جانب الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر وإدارة النادي التي أتفقت مع المدير الفني بشأن ضرورة الحفاظ على بعض اللاعبين الأساسيين في الموسم المقبل من أجل المنافسة على البطولات.

في وقت سابق ، أشاد على معلول بجمهور الأحمر، مؤكدًا أنه ليس له مثيل على مستوى العالم، خاصة أن الجمهور يساند الكيان فقط ولا يدعم الأشخاص ، وعن شارة قيادة الأهلي، قال على معلول، "القيادة غير مرتبطة بارتداء الشارة، والشخصية هى الأساس، وأغلب نجوم الأهلي يتمتعون بالشخصية القيادة ويظهر ذلك داخل المستطيل الأخضر".

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كما تحدث معلول عن رغبة الثأر من فريق صن داونز الجنوب أفريقى، بعد الخسارة بنتيجة 5/0 فى البطولة الأفريقية، قائلاً: "كنا نرغب فى مواجهة صن داونز بعد تلك الخسارة بأى طريقة لرد اعتبارنا، وتحققت رغبتنا فى النسخة الحالية من البطولة الأفريقية ونجحنا فى اقصائهم، ولو كنا خسرنا مرة أخرى كان من الأفضل أن نرحل جميعنا".

تابع: "السويسرى رينه فايلر المدير الفنى الحالى تعامل معانا بهدوء فى تلك المباراة، وكان يدعمنا بكل قوة، وكتب على السبورة الفوز لنا لتحفيز اللاعبين".

وعن الرحيل عن النادى الأهلي، أكد على معلول إنه يتلقى العديد من العروض فى كل فترة انتقالات وكان أكبر عرض حصل عليه النادى فى الموسم الماضى، إلا إنه وجد تمسك من الإدارة بوجوده لذلك فضل الاستمرار وعدم تفضيل العرض المالى الأكبر على حبه للكيان والجماهير.

وشارك معلول منذ انضمامه للأهلى فى 2016 في 121 مباراة سجل خلالهما 19 هدفا وصنع 39 ونجح في حصد 6 ألقاب.