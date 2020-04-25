شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلجأ إلى المفاوضات المُباشرة لحسم صفقات الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو الزمالك، الاعتماد على المفاوضات المُباشرة لحسم صفقات الموسم الجديد من أجل تجنب مزايدات وكلاء اللاعبين؛ حيث فتح أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، خط اتصال مباشر مع الأندية المختلفة.

وجاءت بداية بجلسة ودية جمعت بين أمير مرتضى وعبد الظاهر السقا، المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى، واتفق الطرفين خلال تلك الجلسة على أن أى أمر يخص الصفقات سيكون بالتواصل المباشر بينهما لتجنب أية مزايدات وهو نفس الأمر الذى حدث فى الفترة الماضية عندما عُرض على الزمالك، لاعبين من بيراميدز، حيث قام أمير مرتضى بالتواصل المباشر مع عمرو بسيونى مدير التعاقدات بنادى بيراميدز، وذلك للاستفسار منه عن بعض الأمور ومنها مدى رغبة بيراميدز فى تسويق عمر جابر بالموسم القادم، خاصة إن النادى الأبيض لديه رغبة فى ضمه.

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ويحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على دراسة كافة الترشيحات للوقوف على الصفقات الأنسب لتدعيم صفوف الأبيض بها خلال الموسم المقبل، وذلك خلال فترة التوقف السلبية الحالية، والتى تأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

فيما يحرص المدرب الفرنسى على مواصلة متابعة تدريبات المنزل الخاصة باللاعبين، حيث طلب من كل لاعب إجراء حصة تدريب يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، بالإضافة إلى مطالبة جهازه المعاون بإعداد تقرير يومى بشأن حالة اللاعبين وأوزانهم ومتابعة تنفيذ البرنامج البدنى المخصص لهم خلال فترة التوقف السلبية.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.