شكرا لقرائتكم فايلر يرفض الخضوع للقبول بعودة وليد ازارو تحت ضغط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الضغوط التي تعرض لها مؤخراً لإعادة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المُعار لنادي الاتفاق السعودي ، وأعلن المدرب السويسري أن المهاجم المغربي لن يعود للقلعة الحمراء في الصيف المقبل لعدم حاجة الفريق لجهوده.

ورغم أن المدير الفني للأهلي سبق ورفض عودة أزارو للفريق إلا أن الأيام الماضية شهدت محاولات من البعض داخل الأهلي لإقناع المدرب السويسري بالتراجع عن موقفه ضد أزارو وإعادته من جديد لكن المدير الفني يرفض هذا الأمر على الأقل حتى الأن ومازال مُتمسك برأيه الرافض لاستعادة المهاجم المغربي.

وكانت صحيفة مغربية قد كشفت عن حالة الضيق التى يمر بها وليد أزارو بسبب عزله الصحى فى مدينة الدمام، خوفًا من الإصابة بفيرس كورونا ، وقالت صحيفة "المنتخب المغربية" إن وليد أزارو يشعر بالضيق والاختناق بسبب أن جميع زملائه المحترفين فى صفوف الاتفاق حصلوا على تراخيص السفر والعودة إلى بلدانهم فى انتظار الإعلان عن موعد استئناف منافسات البطولة العالقة حاليا بسبب وباء كورونا، وهو ما يعني أن أزارو سيبقى المحترف الأجنبي الوحيد الذي لن يستطيع استغلال فترة توقف البطولة والعودة إلى وطنه في ظل صعوبة حصوله على إذن من السفارة المغربية بالرياض.

وظهر وليد أزارو مع الاتفاق بشكل جيد منذ انتقاله له لكن تجميد النشاط حرم اللاعب المغربى من مواصلة التألق مع الفريق السعودى الأمر الذى جعل إدارة الاتفاق وخالد العطوى المدير الفنى للفريق السعودى يُطالبان بشراء اللاعب نهائياً.