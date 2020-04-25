شكرا لقرائتكم حال تحسن مؤشرات كورونا .. اتحاد الكرة يدرس استئناف بطولة الدوري منتصف يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو اتحاد الكرة استئناف بطولة الدوري اول او منتصف شهر يونيو القادم في حالة تحسن الأوضاع الخاصة بفيروس كورونا الذي تسبب في إيقاف النشاط الكروي في العالم .

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ان هناك اجتماعات مكثفة للجنة اليوم وخلال الأيام المقبلة وسيتم التنسيق مع جهات الدولة للوصول الي حلول لبحث إمكانية استئناف النشاط نهاية مايو او الاول من شهر يونيو بما يضمن الحفاظ علي صحة الجميع خاصة انه تم تعليق النشاط حتي منتصف مايو.

أصدر اتحاد الكرة بياناً رسمياً، عقب المؤتمر الصحفى لرئيس الوزراء، لتحديد موقف مسابقة الدورى العام والنشاط الرياضى بشكل عام، فى ضوء القرارات الجديد وجاء نص البيان الذي اصدره اتحاد الكرة كالتالى: "بناء على القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين والحد من التجمعات الكبيرة، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من أول مايو 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية".