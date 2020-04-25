يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
"الخليج 365": صدرت بحق 5 مسؤولين سابقين في نادي أوساسونا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم صدرت أحكام بالسجن بعدما أدينوا بتهم فساد كما كشفت وثائق قضائية إسبانية أمس الجمعة.
كشفت الوثائق عن صدور أحكام بالسجن أيضًا على لاعبين سابقين في نادي ريال بيتيس بعد إدانتهما بتهم مماثلة. وعاقبت المحكمة آنخيل بيسكاي المدير السابق لأوساسونا بالسجن لـ8 سنوات وثمانية أشهر، وهي أطول مدة حكم، بعدما أدين بتهم منها سوء إدارة الأموال والتزوير والفساد الرياضي.
كما حكم على لاعبي ريال بيتيس السابقين أنطونيو أمايا وتشابي توريس بالسجن لمدة عام لكل منهما بعد إدانتهما بالفساد الرياضي.
ولم يتسن على الفور الاتصال بريال بيتيس وأوساسونا للتعليق.
كانت هذه تفاصيل خبر سجن 5 مسؤولين سابقين في أوساسونا في قضايا فساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.