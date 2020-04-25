سجن 5 مسؤولين سابقين في أوساسونا في قضايا فساد

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"الخليج 365": صدرت بحق 5 مسؤولين سابقين في نادي أوساسونا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم صدرت أحكام بالسجن بعدما أدينوا بتهم فساد كما كشفت وثائق قضائية إسبانية أمس الجمعة.

كشفت الوثائق عن صدور أحكام بالسجن أيضًا على لاعبين سابقين في نادي ريال بيتيس بعد إدانتهما بتهم مماثلة. وعاقبت المحكمة آنخيل بيسكاي المدير السابق لأوساسونا بالسجن لـ8 سنوات وثمانية أشهر، وهي أطول مدة حكم، بعدما أدين بتهم منها سوء إدارة الأموال والتزوير والفساد الرياضي.

كما حكم على لاعبي ريال بيتيس السابقين أنطونيو أمايا وتشابي توريس بالسجن لمدة عام لكل منهما بعد إدانتهما بالفساد الرياضي.

ولم يتسن على الفور الاتصال بريال بيتيس وأوساسونا للتعليق.