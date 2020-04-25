شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. ماذا قدم "عبد العاطى" المرشح لتدعيم وسط الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل محمد عبد العاطى، لاعب وسط وادى دجلة، دائرة اللاعبين المُرشحين لتدعيم صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم المقبل، خاصة فى ظل حاجة الأبيض إلى تدعيم مركز خط الوسط بلاعب مميز بجوار طارق حامد والتونسى فرجانى ساسى، ثنائى الأبيض، حتى لا يتعرض الفريق لأى أزمة فى حال غياب أحداهما لأى سبب.

يستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى كل ما قدمه محمد عبد العاطى لترشيحه لتدعيم خط وسط الزمالك فى الموسم الجديد..

- بداية محمد عبد العاطى مع وادى دجلة

محمد عبد العاطى من ناشئين وادى دجلة وتم تصعيده للفريق الأول موسم 2015، حيث شارك لأول مرة مع فريقه فى مباراته أمام المقاولون العرب، بالجولة الثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت يوم 12 مايو 2015، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، فيما شارك اللاعب خلالها فى 45 دقيقة.

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وتبلغ القيمة التسويقية لمحمود عبد العاطى صاحب الـ 24 عاما، 250 ألف يورو، حسب موقع ترانسفير ماركت، ويُعد من مواليد 5 سبتمبر 1995، ويُجيد اللعب فى مركز خط الوسط.

- مشوار محمد عبد العاطى مع وادى دجلة

تألق عبد العاطى مع وادى دجلة هذا الموسم ليلفت الأنظار إليه من بين لاعبى خط الوسط هذا الموسم، حيث شارك مع فريقه هذا الموسم فى 18 مباراة بواقع 17 مباراة فى الدورى الممتاز ومباراة فى كأس مصر، بمعدل 1527 دقيقة، وحصل على إنذارين.

وإجمالا شارك عبد العاطى مع وادى دجلة فى 63 مباراة، بواقع 58 مباراة فى الدورى الممتاز، و5 مباريات فى كأس مصر، وصنع خلالهم 3 أهداف، وتلقى 10 إنذارات.

وشارك عبد العاطى فى 37 مباراة بمركز خط الوسط المدافع، وصنع خلالهم هدفين، و5 مباريات كجناح أيسر و4 مباريات فى مركز خط الوسط الأيسر ومباراة بمركز الهجوم صنع خلالها هدفًا.