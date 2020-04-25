شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض دخول "مزاد" دونجا وعبد العاطي بعد "فتوى" فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو النادي الاهلي دخول "مزاد" أكثر من لاعب بالدوري المحلي من أجل رفع سعره على الزمالك طالما أن الفريق لا يحتاج لجهوده وهو ما حدث في أكثر من صفقة تم ترشيحها مؤخراً للأهلي وتحديداً الثنائي نبيلا عماد "دونجا" لاعب وسط بيراميدز ومحمد عبد العاطي لاعب وسط دجلة فقد رفض الأهلي الدخول في مفاوضات مع الثنائي لعدم حاجة الفريق لجهودهما.

فقد رفض رينيه فايلر اقتراحاً بتدعيم خط الوسط في الفريق خلال فقترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد رحيل حسام عاشور كابتن الفريق مع نهاية الموسم الجارى لرفض النادي تجديد عقده، وشهدت الفترة الماضية ترشحات من البعض بتدعيم خط وسط الفريق، وطرح البعض اسم أكثر من لاعب بالدورى المحلى، وفى مقدمتهم نبيل عماد "دونجا" أو محمد عبد العاطى لكن المدرب السويسرى رفض هذا الأمر لعدم حاجة الفريق للتدعيم فى هذا المركز وهو ما جعل الأدارة الأهلاوية ترفض فكرة التفاوض مع الثنائي على سبيل رفع سعرهما على أي منافس أخر كالزمالك مثلاً وأكد مسئولو القلعة الحمراء أنهم لن يتفاوضوا إلا مع اللاعب الذي يحتاجون لخدماته فعلاً.