شكرا لقرائتكم خبر عن مواهب دجلة تخطف أنظار كارتيرون قبل انتقالات الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على متابعة بعض المواهب من فريق وادى دجلة، حيث حرص على الحديث مع أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، من أجل حسم ضمهم من عدمه للفريق، فى الموسم المقبل.

وجاء محمد عبد العاطى لاعب وسط الفريق الدجلاوى، من أبرز الترشيحات، حيث يُعد أحد الأهداف السابقة للنادى الأبيض، لذا سيبحث مسؤولى قلعة ميت عقبة إمكانية ضمه بالموسم القادم، وذلك بالتفاوض مع وادى دجلة حول المسألة، خاصة فى ظل البحث عن تدعيم مركز الوسط وإيجاد بدائل مناسبة للثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى، لاعبى وسط الفريق الزمالك، فى ظل ابتعاد محمد حسن عن حسابات المشاركة بصورة أساسية منذ انضمامه للفريق الأبيض وإصابة محمود عبد العزيز "زيزو" بقطع فى الرباط الصليبى وهو ما أدى إلى توظيف أحمد زيزو ويوسف أوباما لاعبى الوسط الهجومى كبدائل للثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى فى الفترة الماضية.

Advertisements

فيما قرر مسؤولو الزمالك، الاعتماد على المفاوضات المُباشرة لحسم صفقات الموسم الجديد من أجل تجنب مزايدات وكلاء اللاعبين؛ حيث فتح أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، خط اتصال مباشر مع الأندية المختلفة.

وجاءت بداية بجلسة ودية جمعت بين أمير مرتضى وعبد الظاهر السقا، المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى، واتفق الطرفين خلال تلك الجلسة على أن أى أمر يخص الصفقات سيكون بالتواصل المباشر بينهما لتجنب أية مزايدات وهو نفس الأمر الذى حدث فى الفترة الماضية عندما عُرض على الزمالك، لاعبين من بيراميدز، حيث قام أمير مرتضى بالتواصل المباشر مع عمرو بسيونى مدير التعاقدات بنادى بيراميدز، وذلك للاستفسار منه عن بعض الأمور ومنها مدى رغبة بيراميدز فى تسويق عمر جابر بالموسم القادم، خاصة إن النادى الأبيض لديه رغبة فى ضمه.

ويحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، على دراسة كافة الترشيحات للوقوف على الصفقات الأنسب لتدعيم صفوف الأبيض بها خلال الموسم المقبل، وذلك خلال فترة التوقف السلبية الحالية، والتى تأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.