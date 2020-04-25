رياضة | آخر تطورات عودة الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات عودة الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن كرة القدم الإسبانية ستكون في انتظار التصريح من اللجنة العلمية في الحكومة الإسبانية للاعبين المحترفين.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أنه في حال السماح للدوري الإسباني بالعودة مرة أخرى فإنه سيكون يوم 4 أو 11 مايو هو يوم العودة إلى التدريبات بشكل منفرد وفقا لبروتوكول رابطة الدوري.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه منذ بداية التدريبات بشكل منفرد سيستغرق 5 أسابيع من أجل العودة إلى استئناف الدوري وستكون الفترة المحددة لعودة الدوري بين يومي 6 و7 يونيو المقبل إلى 27 و28 من الشهر نفسه.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه في حال بدء الدوريات المحلية يوم 28 يونيو المقبل كموعد نهائي فإنه ستكون هناك إمكانية لإنهاء الدوريات المحلية والبطولات الأوروبية معا لكن غير ذلك سيكون بإمكان الدوريات المحلية فقط أن تنتهي وفي حال خوض نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 29 أغسطس فإن بداية الدوري الإسباني في الموسم المقبل ستكون في يوم 12 سبتمبر المقبل.