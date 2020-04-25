رياضة | كارتيرون يطالب الزمالك بضم نجم دجلة

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يطالب الزمالك بضم نجم دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتواجد محمد عبدالعاطي لاعب وسط فريق وادى دجلة الأول لكرة القدم، على رأس المرشحين للانتقال للزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أبدى إعجابه باللاعب ومنح الإدارة البيضاء الضوء الأخضر لبحث إمكانية التعاقد مع اللاعب.

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وتتجه إدارة الزمالك لتقديم عرض رسمي لنظيرتها في وادي دجلة، للحصول على خدمات عبدالعاطي فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

اللاعب رحب بانتقاله لصفوف القلعة البيضاء، في الوقت ذاته لا يمانع بابا فاسيليو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، في خطوة رحيله.

جدير بالذكر أن محمد عبدالعاطي خاض مع وادي دجلة فى الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز المتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، 17 لقاء، ويعد من أهم العناصر بالفريق.