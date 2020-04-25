شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي دوريات الناشئين لاتحاد الكرة الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسؤولو اللجنة للخماسية باتحاد الكرة علي تنظيم مسابقات مواليد ٢٠٠٣ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ في الموسم الجديد للدوري ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ .

كما يدرس مسئولو اللجنة الفنية باتحاد الكرة إنشاء دوري لفرق مواليد ٢٠٠٤ وهر ما سيتم حسمه نهاية الموسم الجاري.

كشف مسئولو اتحاد الكرة ان مصير مسابقة دوري 99 الموسم المقبل لم يحسم بشكل نهائي حتي الان ولكن سيتم عقد جلسة بين شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي و الإدارة الفنية بالاتحاد لمعرفة رأيه في إلغاء البطولة من عدمه خاصة ان هذا الدوري كان يخدم المنتخب الاوليمبي في تجهيز بعض اللاعبين ممن لا يشاركو في الفريق الاول بصفة منتظمة .

تابع مسئولو اتحاد الكرة ان الأقرب هو إلغاء المسابقة ولكن سيتم حسم هذا القرار خلال الفترة المقبلة خاص ان معظم العناصر التي يعتمد عليها المنتخب الاوليمبي تشارك في الفريق الاول لأنديتها الي جانب وجود مواليد اكثر من فرق اخري سيتم إضافتها الموسم المقبل .

ويحسم اتحاد الكرة مصير مسابقات الناشئين مع اللائحة الجديدة للقيد التى سيتم إعدادها نهاية الموسم الجارى، وقبل فتح القيد للموسم الكروى الجديد 2020 -2021.. وتسود حالة من الغموض حول مصير مسابقة 99 فى الموسم المقبل، حيث سيترتب عليها موقف اللاعبين مواليد 99 من القيد فى قوائم الأندية، سواء بقيدهم تحت السن ناشئين فى حال استمرار المسابقة، أو قيدهم ضمن القائمة مع باقى اللاعبين فى حال إلغاء المسابقة كما حدث فى مسابقة 97 الموسم الجارى.

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فى السياق ذاته أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم قيد اللاعب السورى فى قوائم الأندية المصرية كلاعب أجنبى اعتبارا من الموسم المقبل، بعد انتهاء المهلة التى منحها اتحاد الكرة للأندية لحين انتهاء التعاقد مع اللاعبين السوريين لمدة 3 سنوات.

وكانت الأندية المصرية تعاقدت مع عدد من اللاعبين السوريين خلال المواسم الثلاثة الأخيرة أبرزهم عبد الله الشامى فى الأهلى، ومؤيد العجان فى الزمالك، ولم يترك الثنائى أى بصمة رحلا سريعا من القطبين.

فى السياق ذاته، أوضح مسئولو الجبلاية أنه لا مساس باعتبار اللاعب الفلسطينى فى الدورى المصرى على أنه لاعب محلى فى الموسم المقبل، خاصة أن الأمر سارى منذ قديم الأزل ولا يوجد ما يستدعى تغييره فى السنوات المقبلة.