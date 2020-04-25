شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الخماسية تجتمع لدراسة مقترحات استئناف الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو اتحاد الكرة استئناف بطولة الدوري أول أو منتصف شهر يونيو القادم في حالة تحسن الأوضاع الخاصة بفيروس كورونا الذي تسبب في إيقاف النشاط الكروي في العالم.
أصدر اتحاد الكرة بياناً رسمياً، عقب المؤتمر الصحفى لرئيس الوزراء، لتحديد موقف مسابقة الدورى العام والنشاط الرياضى بشكل عام، فى ضوء القرارات الجديد وجاء نص البيان الذي اصدره اتحاد الكرة كالتالى: "بناء على القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين والحد من التجمعات الكبيرة، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من أول مايو 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية".
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