شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يرفض إجراء تعديلات على خطة الأسماعيلى للاستعداد للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى إجراء أية تعديلات على جدول التدريبات اليومى للاعبين خلال شهر رمضان الكريم حيث أخطر المدرب الفرنسى لاعبيه باستمرار نفس التدريبات اليومية فى العزل المنزلى ، كما حذر جوميز اللاعبين من خطورة الإفراط في تناول حلويات شهر رمضان الكريم، تجنبا للزيادة فى أوزانهم بشكل يصعب فرص استعادتهم للياقة البدنية المطلوبة حال إقرار عودة الدورى في وقت لاحق .

ووجه الفرنسى جوميز، تحذيرا لأي لاعب سيخالف هذا القرار بعقوبات صارمة مشددا علي أنه ومعه الجهاز المعاون له سيتابع عن كثب أوزان اللاعبين يوميا من خلال تدريبات المنزل.

وحدد الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى ثلاثة ممنوعات للاعبين خلال فترة الحجر المنزلى، حيث أرسل المدرب الفرنسى رسالة للاعبيها عبر جروب الدراويش على تطبيق التواصل الاجتماعى حذرهم خلالها من زيادة الوزن، وتجاهل تنفيذ البرامج البدنية التى حددها لهم فى وقت سابق، وكذلك ضرورة عدم اغلاق الهواتف المحمولة لسرعة التواصل فيما بينهم .

ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

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وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"، والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.