شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يبدأ البحث عن الوريث الشرعى لـ "عامر عامر" قبل الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر رئيس النادى وعضوية خالد مهدى مدير الكرة ومختار مختار المدير الفنى للفريق فى البحث عن حارس مرمى مميز للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة تحسباً لرحيل عامر عامر حارس مرمى الفريق بعد تلقيه عروضاً مميزة ، ويأمل مسئولى الانتاج فى التعاقد مع حارس مرمى مميز يستطيع الدفاع عن عرين فريق الكرة بجانب أحمد يحيى الحارس الحالى.

وكشف مصدر مسئول بالإنتاج الحربى تلقى ناديه عرضاً سعودياً للتعاقد مع عامر عامر، حارس مرمى الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على طريقة البيع النهائى، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "النادى السعودى قدم عرضا رسميا للتعاقد مع عامر عامر، وطلب من الإنتاج تحديد قيمة الصفقة فى ظل تمسكهم الكبير بالحارس الموهوب".

وأضاف المصدر، "ندرس العرض المقدم من النادى السعودى ونستطلع رأى الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار واللاعب أيضاً الذى يرتبط بتعاقد ممتد معنا حتى نهاية الموسم المقبل".

وفى وقت سابق، رحب خالد مهدى مدير الكرة بنادى الإنتاج الحربى برحيل حارسه عامر عامر للنادى الأهلى، حال وصول عرض رسمى لضمه، وقال مهدى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "عامر عامر مرتبط بتعاقد مع الإنتاج ممتد لنهاية الموسم المقبل ولم يصل النادى أى عروض رسمية لضمه خلال هذه الفترة".

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وعن وجود رغبة من الأهلى فى التعاقد مع عامر عامر علق مدير الكرة بالإنتاج قال، "حال وصول عرض رسمى من الأهلى سنعرض الأمر على مختار مختار المدير الفنى للفريق لاستطلاع رأيه فى الاستغناء عن الحارس من عدمه، وحال موافقته ووجود عرض مادى مميز سنوافق على رحيله بخلاف ذلك فلن يرحل عامر عامر وسوف يستكمل عقده مع النادى".

وفى وقت سابق أعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى تخفيض عقود لاعبى فريقه 30% بسبب أزمة فيروس كورونا، والتى تسببت فى تجميد النشاط الكروى لمدة شهر كامل، وقال مهدى لـ"الخليج 365: "عقدنا جلسة مع اللاعبين اليوم ووجدنا منهم تفهما كاملا للأزمة الراهنة وتم الاتفاق على تخفيض عقود اللاعبين بنسبة 30% لمواجهة الأزمة المالية التى ضربت كل أندية العالم دون استثناء.

من ناحية أخرى طالب الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار من لاعبيه التدريب على فترتين صباحاً ومساء بالعزل المنزلى لرفع معدلات الحرق وتجنب زيادة الوزن ضمن خطة الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين لحين عودة النشاط الكروى.

وأخطر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى لاعبى الفريق بتمديد الإجازة حتى نهاية مايو المقبل فى ظل استمرار قرار حظر التجول خوفاً من تفشى فيروس كورونا، وطلب مختار مختار من جهازه المعاون وتحديداً محمد عبد الله المدرب العام للفريق مُراقبة أوزان اللاعبين خلال فترة توقف النشاط، على أن يتم ذلك بشكل يومى حتى يُحافظ جميع لاعبى الفريق على الوزن المثالى، خاصة أن الجهاز الفنى طلب من اللاعبين تنفيذ برنامج تدريبى يومياً من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.