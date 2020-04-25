محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة 24 ابريل 2020.
القباني يكشف كواليس توقيعه للأهلي.. وسبب الرحيل عن الزمالك
أوتو فيستر: الفوز على الأهلي أفضل مبارياتي.. و6-1 كانت الأسوأ
لاعب الأهلي: لا أرغب في العودة الآن
المنياوي يكشف موقف الاسماعيلي من عروض ضم باهر المحمدي
أجيري: معاناتي في مصر واليابان كانت واحدة
أجيري: صلاح يعيش تحت ضغوط في مصر.. ويراقبون أدق التفاصيل
أبو ريدة مهنئاً الخطيب: الأهلي مصدر فخر لكل إفريقيا
أبو تريكة: شعرت بـ"الرعب" في يومي الأول مع الأهلي
رسميا.. إلغاء الدوري الهولندي بسبب كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الجمعة..أبو ريدة يهنيءالخطيب..وأبو تريكة يتذكر يومه الأول في الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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