ناشد الدكتور مصطفى النشار، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بجامعة عين شمس، اتحاد الكرة المصري والقائمين على الأنشطة الرياضية في مصر بتأجيل عودة كرة القدم خلال الاَونة المقبلة؛ نظرا لأنه في حال إصابةأى لاعب بفيروس كورونا سينقل العدوي لجميع المشاركين في المباراة وخارجها.
الأرجح، متوقعًا أنه في حال ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي إلى موت الفيروس.
وأضاف النشار خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أنه مع تأجيل استئناف الأنشطة الرياضية لمدة 60 يوم على
وتابع: "في حال قرار اتحاد الكرة بعودة الدورى الممتاز من جديد، لابد من إجراء تحاليل للاعبين يوم المباراة، مع اتخاذ كافة الأساليب الوقائية والاحترازية مع عدم وجود أى جمهور داخل المدرجات".
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب يحذر من عودة الدوري.. ويطالب بتأجيله 60 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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