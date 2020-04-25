طبيب يحذر من عودة الدوري.. ويطالب بتأجيله 60 يوما

ناشد الدكتور مصطفى النشار، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بجامعة عين شمس، اتحاد الكرة المصري والقائمين على الأنشطة الرياضية في مصر بتأجيل عودة كرة القدم خلال الاَونة المقبلة؛ نظرا لأنه في حال إصابة

أى لاعب بفيروس كورونا سينقل العدوي لجميع المشاركين في المباراة وخارجها.



وأضاف النشار خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أنه مع تأجيل استئناف الأنشطة الرياضية لمدة 60 يوم على

الأرجح، متوقعًا أنه في حال ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي إلى موت الفيروس.



وتابع: "في حال قرار اتحاد الكرة بعودة الدورى الممتاز من جديد، لابد من إجراء تحاليل للاعبين يوم المباراة، مع اتخاذ كافة الأساليب الوقائية والاحترازية مع عدم وجود أى جمهور داخل المدرجات".