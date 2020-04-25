كوتينيو يقترب من تشيلسي

اقترب البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب بايرن ميونيخ الألماني، من الانتقال إلى فريق تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأشارت تقارير إنجليزية اليوم الجمعة، أن النادي الألماني لا يرغب في استكمال استعارته للاعب بعد انتهاء فترته بنهاية الموسم الجاري، كما أن ناديه المعار منه

واستبعدت التقارير عودة كوتينيو إلى

وأضافت التقارير، أن كوتينيو أصبح الآن يفاضل بين خيارين وهما تشيلسي أو توتنهام، وقد تكون وجهته المقبلة إلى صفوف البلوز الاحتمال الأقرب. انتهاء فترته بنهاية الموسم الجاري، كما أن ناديه المعار منه برشلونة الإسباني لا توجد لديه نية في الحصول على خدمات اللاعب مجدداً، الأمر الذي سيضطرها للتفريط في خدماته.واستبعدت التقارير عودة كوتينيو إلى ليفربول مرة أخرى، مشيرة إلى أن مسؤولي الليفر لم يتواصلوا مع اللاعب بشأن العودة.وأضافت التقارير، أن كوتينيو أصبح الآن يفاضل بين خيارين وهما تشيلسي أو توتنهام، وقد تكون وجهته المقبلة إلى صفوف البلوز الاحتمال الأقرب.

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