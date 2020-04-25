كوتينيو يقترب من تشيلسي

اقترب البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب بايرن ميونيخ الألماني، من الانتقال إلى فريق تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وأشارت تقارير إنجليزية اليوم الجمعة، أن النادي الألماني لا يرغب في استكمال استعارته للاعب بعد
واستبعدت التقارير عودة كوتينيو إلى ليفربول مرة أخرى، مشيرة إلى أن مسؤولي الليفر لم يتواصلوا مع اللاعب بشأن العودة.
وأضافت التقارير، أن كوتينيو أصبح الآن يفاضل بين خيارين وهما تشيلسي أو توتنهام، وقد تكون وجهته المقبلة إلى صفوف البلوز الاحتمال الأقرب.
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