تشيلسي يُحضر “صفعة” لآرسنال بمفاوضات سرية مع أوباميونج

انضم نادي تشيلسي إلى سباق التعاقد مع مهاجم آرسنال “بيير-إيميريك أوباميانج” ،الذي سيكون خارج تعاقده مع المدفعجية الصيف المقبل، مما جعله مطمع لأغلب أندية الصفوة في أوروبا.

وسينتهي عقد الجابوني في 2021 لذلك من المرجح أن يستفيد منه نادي شمال لندن، عن طريق بيعه هذا الصيف، بدلاً من المخاطرة بفقده في انتقال مجاني، في وجود منافسة بين ريال مدريد وبرشلونة للحصول عليه، بجانب أغلب كبار الدوري الإنجليزي.

وأوضح تقرير نشرته فرانس فوتبول الأسبوع الماضي، كيف أن ريال مدريد قدم استفسارًا لممثلي اللاعب، الذي قيل أن لديه تقييمًا في سوق الانتقالات بقيمة 50 مليون يورو، وهو مبلغ يعتبر في متناول الجميع.

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وأشارت شبكة “ESPN” إلى وجود مفاوضات سرية درات بين أشخاص من إدارة تشيلسي وممثلي النجم الجابوني، في تحضير لصفعة من الغرب موجهة إلى الشمال، وهو ما لن تقبله جماهير الجانرز، التي ذاقت مرارة العديد من التحولات لنجومهم إلى فرق منافسة.

وفي الشهر الماضي، زعم تقرير في “سبورت” أن أفضل لاعب في أفريقيا لمدة عامين، سيكون على استعداد للتفكير في الانتقال إلى كامب نو هذا الصيف، والتوقيع لنادي برشلونة، ويقال في التقرير أن البلاوجرانا التقى بممثلي النجم البالغ من العمر 30 عامًا في يناير، عندما علموا بإصابة لويس سواريز على المدى الطويل.

يذكر أن أوباميونج منذ انتقاله إلى آرسنال في يناير 2018 فرض نفسه ليكون نجم الفريق الأول، بتسجيله 61 هدفًا من 97 مباراة لعبها في شمال لندن.