صفقة انضمام كامافينجا إلى ريال مدريد تعتمد على دوري أبطال أوروبا

سلط نادي ريال مدريد أنظاره بدقة على نجم رين “إدواردو كامافينجا” وسيوجه كل انتباهه إلى لاعب الوسط الشاب إذا فشلت محاولة الحصول على “بول بوجبا” من مانشستر يونايتد، خلال صفقات الصيف.

ويعتقد أن بول بوجبا هو الهدف الأساسي لزين الدين زيدان على الرغم من الإصابة المدمرة في أولد ترافورد، لكن كامافينجا الذي قيّمه رين بـ 50 مليون يورو، لا يزال على رأس قائمة المطلوبين في السانتياجو برنابيو.

ومع ذلك، هناك عقبات في طريق ريال مدريد نحو الظفر باللاعب البالغ من العمر 17 عامًا، أولاً، رين ليس حريصًا على البيع ولا يفكر في التفريط في لاعب، يرى مدربه “جوليان ستيفان” أن سعره سيتخطى الـ100 مليون حين يكمل عامه الـ21.

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وهناك مشكلة أخرى ، وفقًا لـ صحيفة ليكيب، وهي عدم استعداد اللاعب اليافع للعب في فريق بحجم الريال في هذا العمر، بل يحبذ البقاء في رين خاصة إذا وصل النادي الفرنسي إلى دوري أبطال أوروبا.

ويعتمد حاليًا انتقال كامافينجا إلى ريال مدريد على استئناف الدوري الفرنسي، وإمكانية حجز رين لمكان في دوري أبطال أوروبا، حيث يعتبر ثالث الدوري الفرنسي فريقًا مرشحًا لمقعد أوروبي، وفي تلك الحالة سوف يعارض الرئيس “نيكولا هولفيك” بيع نجومه.

يذكر أن كامافينجا هو لاعب وسط ميدان، قادر على القيام بكافة الأدوار سواء الهجومية أو الدفاعية، وجذب أنظار كبار أوروبا بعد المستوى المميز الذي يقدمه في هذا العمر، وتواجده في كل مباريات رين هذا الموسم في الدوري الفرنسي كلاعب رئيسي في حسابات المدرب “جوليان ستيفان”.