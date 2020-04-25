يُحارب نادي حسنية أكادير المغربي على عدة جبهات منذ توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا، بداية من البحث عن سبل تسديد الرواتب الشهرية للاعبي الفريق، والحفاظ من جهة أخرى على النجوم البارزين الذين قادوا الفريق إلى نصف نهائي الكونفدرالية على حساب نادي النصر الليبي بداية الشهر الماضي.

ويحاول قطبي الدار البيضاء “الرجاء والوداد” استغلال الظروف المالية الصعبة التي يعيشها حسنية أكادير، على أمل خطف توقيع الثنائي عبد الكريم باعدي أو كريم بركاوي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت الصحف المغربية تمسك حسنية أكادير ببقاء عبد الكريم باعدي وكريم بركاوي للموسم المقبل، بهدف المنافسة على مركز مؤهل إلى المسابقات القارية، حيث باتت فرص الفريق شبه مُستحيلة في الموسم الحالي.

ويحتل حسنية أكادير المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري المغربي، برصيد 17 نقطة من 18 مباراة، متخلفًا بفارق نقطتين فقط عن اتحاد طنجة صاحب المركز الـ 15.

حسنية أكادير يقاوم ضغوطات الرجاء والوداد

وترددت أنباء في وسائل الإعلام المغربية عن تلقي حسنية أكادير لعروض جادة لهذا الثنائي من داخل وخارج المغرب، إلا أن إدارة النادي تصدت لجميعها.

ويقضي عبد الكريم باعدي موسمه الرابع على التوالي بين صفوف حسنية أكادير منذ تصعيده للفريق الأول عام 2016.

Advertisements

وسجل صاحب الـ 24 مشاركته في 51 مباراة بالدوري المغربي من بينهم 12 مباراة كأساسي هذا الموسم، كما تم استدعاؤه للعب 71 دقيقة مع منتخب المغرب الأول في مباراة النيجر الودية بداية شهر سبتمبر 2019.

أما كريم بركاوي الذي يقود هجوم حسنية أكادير منذ عام 2014، فيقضي موسمه السابع على التوالي منذ تصعيده للحسنية عام 2013.

واستطاع صاحب الـ 25 عامًا المشاركة في 137 مباراة بالدوري المغربي، سجل خلالهم 36 هدفًا من بينهم 8 أهداف في 16 مباراة هذا الموسم.

وتُشرف شركة Planet Sports management، ومقرها مارسيليا، على أعمال كريم بركاوي المطلوب بمبلغ يفوق النصف مليون دولار في الوداد الذي أضطر لترك المهاجم الدولي المغربي “أيوب الكعبي” مطلع العام الجاري.

وتُدير الشركة المذكورة أعمال نجم هجوم الزمالك “أشرف بنشرقي” ونجم دفاع نادي نانسي الفرنسي “فينسينت موراتوري” بالإضافة للاعبين من الدوري التونسي أمثال “زياد بوغطاس ويوسوفو مبينجوي وإيهاب مباركي ويوسف طرابلسي وعلية البريجي وجاسم حمدوني وأحمد العكيشي وزياد بريمة وعمامو هاني وحمزة المثلوثي”.