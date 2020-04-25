تيباس: الدوري الإسباني سيُستكمل، وبرشلونة لن يُعيد نيمار

كشف رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني “خافيير تيباس” عن إيمانه العميق باستكمال الدوري الإسباني الذي تعطلت منافساته قبل انتصاف الشهر الماضي بسبب جائحة كورونا.

وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة لكيب الفرنسية “أنا مؤمن بإكمال الدوري الإسباني، لا بد من حدوث ذلك كي يُحسم اللقب والمتأهلين إلى البطولات الأوروبية الموسم المقبل، وكي نتعرف على الهابطين إلى دوري الدرجة الثانية (السيجوندا)”.

الرجل المعروف بتشجيعه لريال مدريد، تحدث كذلك عن توقعاته لسوق الانتقالات الصيفية القادمة، مستبعدًا عودة نيمار جونيور إلى برشلونة.

وأوضح “برشلونة لن يستطيع استعادة نيمار من باريس سان جيرمان، ولن يتمكن من ضم لاوتارو مارتينيز من الإنتر، العالم يَمر حاليًا بأزمة مالية، بالتالي فلن تحدث صفقات بأموال ضخمة كما في السابق، وكل التعاقدات ستكون تبادلية بين الأندية، وإذا عاد الدوري الإسباني فستكون خلف الأبواب المغلقة”.

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وفي نفس الوقت الذي استبعد فيه مسؤول رابطة الليجا عودة نيمار أو تعاقد برشلونة مع لاوتارو مارتينيز، تطرقت الصحف الكتالونية للبديل المتوقع للاوتارو وهو “أدولفو جايش” الذي ينشط بين صفوف نادي سان لورينزو الأرجنتيني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المرتبة الثانية.

ولعبت حتى الآن 27 جولة من الدوري الإسباني، ولم يُحسم أي شيء بعد في الصراعات المختلفة، لدرجة أن صاحب المركز الثامن “فياريال” لديه فرصة في الترشح إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فلا يفصله سوى 8 نقاط عن خيتافي الرابع.