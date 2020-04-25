رياضة | فايلر يرفض عودة نجم الأهلي المعار إلى الجونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يرفض عودة نجم الأهلي المعار إلى الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمحت تقارير صحفية أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أبدى تحفظه الشديد على عودة باسم علي ظهير أيمن الفريق والذي تمت إعارته إلى الجونة حتى نهاية الموسم الحالي وذلك لتعويض أحمد فتحي الذي رفض تجديد عقده وسيرحل في نهاية الموسم الحالي.

وذكرت التقارير الصحفية أن باسم علي يعتبر من اللاعبين الذين تم ترشيحهم للمدير الفني السويسري من أجل تدعيم الجبهة اليُمنى للفريق عقب قرار نجم الفريق أحمد فتحي بالرحيل بالإضافة إلى كريم يحيى نجم الأهلي الصاعد والمُعار إلى سموحة فضلاً عن وجود بعض الناشئين في المارد الأحمر بجانب إمكانية توظيف بعض نجوم الأهلي في اللعب في الجبهة اليُمنى على رأسهم حسين الشحات وكريم نيدفيد في حال تماثله للشفاء وأكرم توفيق نجم الفريق المُعار إلى الجونة والذي اقترب من العودة إلى الأهلي بنسبة كبيرة.

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وأفادت التقارير الصحفية بأن المدير الفني للأهلي يرى أن عودة باسم علي لن تكون مُثمرة ومفيدة للفريق في الجبهة اليُمنى لذا تحفّظ على عودته وإن كان هذا الأمر مازال محل جدل بين المدير الفني السويسري ولجنة تخطيط كرة القدم في الأهلي برئاسة محسن صالح.

وأكدت التقارير الصحفية أن السويسري رينيه فايلر رفض اقتراحا داخل المارد الأحمر بتدعيم خط الوسط الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب رحيل حسام عاشور كابتن الفريق في نهاية الموسم الحالي وذلك بسبب رفض النادي تجديد عقده.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الفترة الماضية شهدت ترشحات من البعض في الأهلي بتدعيم خط وسط الفريق وأن البعض طرح اسم أكثر من لاعب في الدورى المصري على رأسهم نبيل عماد دونجا نجم خط وسط براميدز أو محمد عبد العاطي نجم خط وسط وادي دجلة لكن السويسري رينيه فايلر رفض هذا الأمر وذلك لعدم حاجة الفريق للتدعيم فى هذا المركز.