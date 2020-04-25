رياضة | برشلونة مستعد للتخلي عن نجميه من أجل ندومبيلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة مستعد للتخلي عن نجميه من أجل ندومبيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام عالمية بأن برشلونة استفسر من مسئولي توتنهام الإنجليزي عن إمكانية الحصول على نجم خط وسط الفريق الفرنسي تانجي ندومبيلي.

وأكدت شبكة سكاي سبورت العالمية أن إدارة النادي الكاتالوني مستعدة للتخلي عن ثنائي الفريق نيلسون سيميدو وصامويل أومتيتي من أجل الحصول على نجم توتنهام.

وألمحت الشبكة العالمية أن تلك المعلومات من المحتمل ألا تكون دقيقة لأن القيمة الحالية لسيميدو وأومتيتي معًا تصل إلى أكثر من 80 مليون يورو وأن قيمة ندومبيلي أقل من 60 مليون إلا إذا كان توتنهام يرغب في دفع المزيد من الأموال.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن برشلونة كان مهتماً بالتعاقد مع النجم الفرنسي البالغ من العمر 23 عامًا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية عندما كان يلعب في صفوف أوليمبيك ليون الفرنسي ولكن تراجع عن الصفقة وتمكن توتنهام من الحصول على خدماته.