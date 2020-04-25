رياضة | البلايلي يرد على عرض الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر البلايلي يرد على عرض الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية تونسية أن الجزائري يوسف البلايلي نجم أهلي جدة السعودي ومنتخب الجزائر رفض عروض من الأهلي المصري والدحيل القطري ليؤكد بذلك على رغبته في اللعب في صفوف الترجي التونسي حال عودته إلى القارة الأفريقية.

وأفاد موقع جي نت التونسي في نسخته الفرنسية بأن مصادر مقربة من النجم الجزائري أكدت أنه رفض فكرة الإنضمام إلى الأهلي ونفس الأمر بالنسبة للعرض الذي حصل عليه من الدحيل القطري.

وأشار الموقع التونسي إلى أن النجم الجزائري البالغ من العمر 28 عامًا أنهى خلافه مع أهلي جدة السعودي ليستمر في صفوف الفريق.

وأوضح الموقع التونسي أنه تم ربط مستقبل جناح الترجي التونسي السابق داخل القارة الإفريقية مع باب سويقة وأنه رفض فكرة اهتمامه باللعب لأي نادي أخر.