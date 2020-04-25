رياضة | بسبب كورونا .. صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ويوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا .. صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ويوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأنه من المحتمل أن تشهد الأيام المقبلة صفقة تبادلية بين كلا من برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وذلك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت إذاعة RAC-1 الإسبانية أن كلا من مسئولي برشلونة ويوفنتوس يفكران في إجراء صفقة تبادلية وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي سببها تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد وكشفت أنَّ الناديين يعملان بالفعل على إتمام الصفقة التبادلية.

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وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن برشلونة يفكر في ضم البوسني ميرالم بيانيتش نجم خط وسط يوفنتوس ملمحة إلى أن النجم البوسني يحظى بإعجاب كبير من النادي الكتالوني.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن يوفنتوس في المقابل يرغب في التعاقد مع البرازيلي آرثر ميلو نجم خط وسط برشلونة الذي يمتلك إمكانات كبيرة.

ونوهت الإذاعة الإسبانية أنه سيكون من الصعب التفكير في عقد صفقة تبادلية بين بيانيتش البالغ من العمر 30 عامًا وآرثر ميلو البالغ من العمر 23 عامًا مشيرة إلى أن الصفقة قد تتضمن مبلغ مالي قد يقوم يوفنتوس بدفعه.