شكرا لقرائتكم فيلكس: الأهلى الأعظم فى أفريقيا وانتقلت للزمالك كمحترف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد فيلكس نجم الأهلى والزمالك الأسبق إنه مدين للقلعة الحمراء مؤكد أن الأحمر هو من صنع تاريخه عبر تاريخه الكروى.

أضاف فيلكس فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" الأهلي الأعظم في مصر وإفريقيا واللعب له صنع تاريخه، وأوضح أن اللعب للزمالك جاء بسبب حبه لمصر".

وردف فيلكس على سؤال إذا كان اللعب للأهلي أو الزمالك كان الأفضل: "بالطبع الأهلي لأن الأهلي كان أفضل نادي في مصر وإفريقيا، ومنحني الفرصة عندما أتيت لألعب كلاعب محترف وأظهر إمكاناتي ومهاراتي وأعطاني كل شيء في حياتي ولعبت مع لاعبين عظماء ومتميزين."

وتابع :"أنا مدين بالكثير للأهلي، وقضيت وقت كبير وعظيم مع الأهلي وكل حياتي في مصر كانت مرتبطة بالأهلي أعظم نادي في مصر."

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وأضاف: "عدت إلى الزمالك كمحترف كما يحدث في أوروبا سواء بإسبانيا أو انجلترا، وأنا أعشق مصر وكنت أرغب في اللعب بالدوري المصري وسنحت لي الفرصة وبالتالي قضيت وقت هناك ومنحني النادي الحب الذي كنت انتظره."

وأختتم قائلًا: "كلاعب محترف في بعض الأحيان اضطر للانتقال إلى أحد الأندية ثم لا استطيع أن ألعب للنادي السابق من جديد."

ولعب أحمد فيلكس للأهلي في صفوف الأهلي بين 1993 و1998، ثم لعب موسم واحد في صفوف الزمالك 2001-2002.