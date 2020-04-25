شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض الإعلان عن تفاصيل "مقصلة" الأجانب لتجنب الرحيل المجانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض مسؤولو الزمالك، الإعلان عن هوية اللاعبين الأجانب المقرر رحيلهما فى نهاية الموسم الجارى، وذلك لتجنب الرحيل المجانى لأي لاعب بالفريق خاصة إن الفريق يضم 7 لاعبين أجانب.

واستقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، مع إدارة النادى، حول التمسك باستمرار الثلاثى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم مع دراسة موقف الرباعى الكونغولى كابونجو كاسونجو والنيجيرى معروف يوسف والمغربى حميد أحداد إلى جانب الإيفوارى رزاق سيسيه حيث يتم دراسة تسويق عددا منهم قبل منافسات الموسم المقبل خاصة فى ظل مقترح اتحاد الكرة حول تقليص قائمة الأجانب فى الموسم القادم.

وكشفت تقارير مغربية أن الزمالك سيعرض على الوداد المغربى الحصول على خدمات حميد أحداد إلى جانب مقابل مالى من أجل حصول النادى الأبيض على خدمات وليد الكرتى لاعب الوداد المغربى فى الصيف القادم.

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فيما يرغب مسئولو الاتحاد السكندرى فى مواصلة التفاوض مع الزمالك، حول الحصول على خدمات الإيفوارى رزاق سيسيه، جناح الفريق الأبيض المعار لزعيم الثغر، بشكل نهائى، بشرط أن تقوم إدارة الزمالك بتخفيض المتطلبات المالية للصفقة من أجل مواصلة التفاوض حول إتمامها فى الفترة المقبلة، لرغبة جهاز الفريق السكندرى فى استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق بعدما رحب بذلك.

وأصبح الإيفوارى رزاق سيسيه، الورقة الرابحة لمسئولى قلعة ميت عقبة، من بين اللاعبين المُعارين من القلعة البيضاء، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تلقى اللاعب أكثر من عرض خلال الفترة الماضية، حيث أعلن مرتضى منصور، رئيس النادى الأبيض، عن تلقى اللاعب عرضًا بقيمة 2.5 مليون يورو، ثم تم رفعه إلى 3 ملايين يورو، قائلاً: "وأنا طلبت 4 ملايين من الشركة".

ولم تقف عروض سيسيه عند هذا العرض بل يرغب مسئولو الاتحاد السكندرى، فى التعاقد مع اللاعب واستمراره ضمن صفوف الفريق السكندرى فى الموسم المقبل، بعد الأداء الجيد الذى ظهر به مع الفريق خلال الفترة الماضية، شارك رزاق سيسيه صاحب الـ 21 عاما، مع الاتحاد السكندرى هذا الموسم فى 22 مباراة بواقع 16 مباراة فى الدورى الممتاز و5 مباريات فى البطولة العربية ومباراة فى كأس مصر، أحرز خلالهم 4 أهداف فيما صنع 3 أهداف فى الدورى وإجمالا شارك مع الاتحاد السكندرى فى 69 مباراة ما بين الدورى الممتاز وكأس مصر، أحرز خلالهم 13 هدفًا وصنع 13 هدفًا أخر.