شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: لم يتحدد حتى الأن موعد نظر شكوى الأهلى ضد عبد الله السعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة، أنه لم يتحدد حتى الأن موعد نظر شكوى النادى الأهلى ضد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، خاصة وأن لجنة شئون اللاعبين أمامها العديد من الشكاوى التى تنظرها فى الوقت الحالى، حيث تسير اللجنة بالترتيب فى نظر الشكاوى وفقا لتاريخ استلام الشكاوى.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم تحديد موقف الجبلاية من الشكوى عندما يأتى دورها فى الترتيب الذى تسير عليه لجنة شئون اللاعبين لدراسة الشكاوى، كما سيتم وقتها اعلان قرارات الجبلاية سواء باستدعاء اللاعب ومندوبى الأهلى للتحقيق أو بحفظ الشكوى لعدم اختصاص اتحاد الكرة بالنظر فيها.

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وتقدم الأهلى بشكوى للاتحاد المصرى لكرة القدم للمطالبة بحق النادى لدى اللاعب عبد الله السعيد، بعدما فسخ الأخير تعاقده مع أهلى جدة السعودى وعاد للانضمام لنادٍ مصرى (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلى على قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد الثلاثى المبرم بين النادى الأهلى وأهلى جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادى السعودى قبل عامين.. وجاءت شكوى الأهلى للاتحاد المصرى لكرة القدم بعدما تلقى رد الفيفا بأنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادى، لأن اللاعب حاليًا ضمن صفوف نادٍ مصرى، وبالتالى بات الأمر شأناً داخلياً والمسئول عنه هو الاتحاد المصرى لكرة القدم.

وتضمن رد الفيفا الذى تلقاه النادى أيضًا أنه استطلع موقف أهلى جدة السعودى من الأزمة، والذى أفاد بأن اللاعب هو من فسخ تعاقده وانضم لنادى بيراميدز المصرى،، لذا تقدمت إدارة النادى بالشكوى المشار إليها مجددًا لاتحاد الكرة للحفاظ على حقوق الأهلى، خاصًة أن الإدارة لجأت منذ البداية لاتحاد الكرة بخصوص ذات الأزمة وجاء رده سريعًا بأنه ليس المسئول عن فض هذا النزاع لأن هناك طرفاً خارجياً وهو أهلى جده السعودي؛ وبالتالى لجأ النادى إلى الفيفا، وتلقى الرد الذى سبق الاشارة إليه.. وأكد اتحاد الكرة أن الأهلى مُطالب بسداد 15 ألف فرانك سويسرى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، باقى قيمة تقديم الشكوى ضد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز.