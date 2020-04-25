شكرا لقرائتكم جمال حمزة: طليقتى رشا تعرضت لانهيار عصبى بعد مهاجمة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق جمال حمزة نجم الزمالك على الفيديو الذى نشرته طليقته رشا عبد السلان وأثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعى وهاجمت فيه رئيس النادى الأبيض خلال الفترة الماضية.

أضاف حمزة:" أنا ضد السوشيال ميديا ومراتى رشا كانت تعبر عن وجهة نظرها ولم أحزن لذلك وعانت بعد ذلك من انهيار عصبى وظروف صحية صعبة".

الجدير بالذكر أن رشا بدر طليقة جمال حمزة لاعب نادى الزمالك السابقشنت هجوما على المستشار مرتضى منصور قائله: "أنا مش مرات حد، أنا واحدة من الجمهور دلوقتي بتكلم"، ثم قالت: "حسبى الله ونعم الوكيل، أنا ساكتة وكنت بطبل بس كدة كتير، واخدين بطولتين ويتحفل علينا ليه".