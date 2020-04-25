جمال حمزة يكشف سبب انتقاله إلى الأهلى

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جدة - عمرو شويل أوضح جمال حمزة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه قرر الانتقال للنادي الأهلي ، لعدم رغبة نادي الزمالك في عودتي مرة أخرى للفريق.
وقال جمال حمزة، في تصريحات تلفزيونية لـ "اون تايم سبورتس":"قررت الانتقال للنادي الأهلي لأن الزمالك مكانش عاوزني"، مضيفا :"بالتأكيد النادي الأبيض لو كان يرغب في التعاقد معي، كنت رفضت الانتقال للأهلي".
وأضاف :"لم استمر طويلا مع الأهلي، لأن كان صعب أني أكمل في الأهلي، وأنا متربي داخل نادي الزمالك 20 سنة جوة النادي".
وأشار :"تم إبلاغي آيضا ان الجهاز الفني يفاضل بيني وبين لاعب اخر، لقيدي في القائمة الافريقية، لذلك قررت الرحيل عن الأهلي"ّ
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