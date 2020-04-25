شكرا لقرائتكم جمال حمزة: التوأم حسن ليس سبب بطولات الزمالك ولكن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال حمزة لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه يتعجب من الأحاديث التى تدور حول أن التوأم حسام وإبراهيم حسن هما من حققا بطولات الزمالك مطلع الالفية الجديدة بعدما انتقلا للقلعة البيضاء قادمين من الأهلى.

وقال حمزة فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت:" أحترم التوأم حسام وإبراهيم حسن بشدة، ولكن دورهما مع الزمالك كان تكملة لباقى اللاعبين الكبار فى الزمالك حينئذ حيث كان الفريق يضم عدد كبير من اللاعبين المميزين مثل حازم إمام ووائل القبانى وعبد الحليم على وتامر عبد الحميد وعبد الواحد السيد وغيرهم".

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أضاف نجم الزمالك السابق :" دور التوأم كان تكميلى فى حصد البطولات الكثيرة التى حققها هذا الجيل للقلعة البيضاء"، متسائلا:" لماذا لم يحقق التوأم حسام وإبراهيم بطولات مع النادى المصرى بعد انتقالها له؟!".