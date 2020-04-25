شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: الزمالك بيعكس تطورات الدولة الإنشائية.. وكنا بنفرح لما نلعب بره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فاروق جعفر نجم الزمالك والمنتخب السابق، أن جيله كان يعانى من ضعف إمكانيات نادى الزمالك، وأنهم كانوا ينتظرون المباريات خارج ملعب الزمالك.

وقال فاروق جعفر خلال حواره مع طارق يحيى في برنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك: تطور نادى الزمالك الإنشائى قابله تطور في أداء الفريق، وهو صورة مصغرة للتطور الذى تشهده الدولة، مؤكدا: كنا بنلعب في ملاعب مفيهاش خطوط ولا أبعاد في الزمالك، وكنا بنبقى مبسوطين لما نلعب بره الزمالك علشان الملاعب أفضل.

وعن فترة لعبه، قال نجم الزمالك السابق: جيلى كان يعانى من مشاكل بسبب إمكانيات الزمالك على عكس النادى الأهلى الذى كانت إمكانياته أكبر بكثير من الزمالك، لذلك حقق بطولات أكثر من الزمالك.

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وعن رئيس الزمالك، قال فاروق جعفر، إن التطورات التي حدثت في الزمالك شاهده على عمله، وسخر كل الإمكانيات التي تساعد اللاعبين على التتويج بالبطولات، عكس ما كان موجودا في عصره.