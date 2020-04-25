شكرا لقرائتكم ليفربول يسارع الخطى لحسم صفقة المهاجم الألماني تيمو فيرنر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسارع نادي ليفربول الإنجليزي الزمن، من أجل إنهاء صفقة المهاجم الألماني تيمو فيرنر لاعب فريق لايبزيج، وذلك بعد التقارير التي انتشرت عن دخول نادي برشلونة الاسباني في صراع التعاقد مع اللاعب الشاب.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزي، أن هناك مفاوضات متقدمة ين الفريق الإنجليزي ونجم هجوم المانشافت، وأن الريدز يرغب في التعاقد مع اللاعب قبل تحرك برشلونة والتقدم بعرض رسمي.

ووضع الفريق الكتالوني اللاعب صاحب الـ24 عاما، كخيار بديل للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان والذي سيكلف النادي 111 مليون يورو، في ظل تمسك إنتر بالحصول على المبلغ كاملا وعدم إدخال لاعبين ضمن الصفقة.

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وأشار التقرير إلى أن اللاعب يفضل الإنتقال إلى ليفربول من أجل العمل مع مواطنه المدرب يورجن كلوب.

يذكر أن تقارير عديدة تحدثت عن رغبة أندية كبرى في التعاقد مع فيرنر الذي سجل 21 هدفا في الدوري مع لايبزيج مثل بايرن ميونخ ويوفنتوس.

ويرتبط فيرنر بشرط جزائى مع لايبزيج قيمته 60 مليون يورو، بالإضافة إلى تألقه الكبير هذا الموسم، سواء محليا فى الدورى الألمانى أو على مستوى دورى أبطال أوروبا، إذ سجل 27 هدفا، خلال 36 مباراة خاضها فى جميع المسابقات