شكرا لقرائتكم أوتوفيستر: لا أستطيع نسيان حازم إمام ولا أعلم كيف لم يحترف تريكة في أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أوتوفيستر المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك بأنه لا يستطيع نسيان حازم إمام لاعب الفريق آنذاك، كما عبر عن اعجابه بمحمد أبو تريكة، وأوضح أن ألكسندر سونج حرمه من الفوز ببطولة أمم إفريقيا 2008.

أضاف أوتو فيستر في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "أنا أحب حازم إمام كثيرًا فقد توليت تدريب الزمالك قبل 3 أيام من مواجهة الأهلي، وفي هذا الموسم كان حازم إمام يلعب في أودينيزي، وانتقل إلى الزمالك لكن لا استطيع نسيان حازم إمام وحسام حسن على الإطلاق."

أما عن أفضل لاعبي الأهلي، فقد قال: "أحترم الأهلي ولاعبي الأهلي وكرة القدم التي قدمها النادي وأعتقد أن حارس مرمى الأهلي كان متميزًا وأيضًا خالد بيبو، إضافة إلى ذلك أبو تريكة كان لاعبًا متمزيًا ولا أعلم لماذا لم يحترف في أوروبا."

وتحدث عن مواجهة مصر حين كان مديرًا فنيًا للكاميرن، قائلًا: "اتذكر أنني كنت مدير فني لمنتخب الكاميرون، وكانت الكرة الإفريقية في ذلك الوقت جيدة، والبطولة كانت في غانا وخسرنا النهائي بهدف وكان سونج المسئول عن تلك الخسارة."

وخسر المنتخب الكاميروني بقيادة أوتو فيستر عام 2008 أمام مصر بنتيجة 1-0 بهدف سجله محمد أبو تريكة.

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الكورة في رمضان.. الأهلي يهزم الزمالك بثنائية عام 1957

يظل شهر رمضان الكريم الذى يحل علينا كل عام مرتبطا بذكريات لحظات كروية تتوقف عندها ذاكرة محبي كرة القدم، وخصوصًا عند الإنجازات الكروية وأيضًا اللحظات المثيرة للجدل والأحلام الضائعة في عالم كرة القدم

عام 1957

التقى الأهلي والزمالك لأول مرة في شهر رمضان المبارك موسم 1957-19588 ضمن مباريات الدوري الممتاز، وأقيمت المباراة تحديدا يوم، 7 أبريل عام 1957 وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، وقع عليهما السيد الضيظوي.