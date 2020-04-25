شكرا لقرائتكم أوتوفيستر : خسارة الـ 6 – 1 أمام الأهلى الأسوأ لى مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أوتوفيستر المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك إنه يمكث في منزله في الفترة الحالية للوقايا من فيروس كورونا المستجد.

أضاف أوتوفيستر في تصريحات لـ قناة أون تايم سبورتس إن يعشق الفريق الأبيض موضحا أن يتذكر جميع اللاعبين ولن ينساهم مثل عبد الواحد السيد وحازم إمام

تابع مدرب الزمالك الأسبق :" أفضل موسم لى مع الزمالك 200-2001 " موضحا أن أسوأ مباراة في مسيرته الروية الخسارة أمام الأهلى 6 – 1 .

وواصل أوتوفيستر :" كانت هناك مشاكل كثيرة في مباراة الـ 6 – 1 وحارس المرمى عبد المنصف لم يكن جيدا".

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أكمل :" أنا أعشق حازم إمام من قلبي وأتذكر أنني توليت مهمة الزمالك في نوفمبر وبعد ثلاثة أيام واجهنا الأهلي وكان ممدوح عباس رئيسًا للنادي وحازم كان لاعبًا في أودينيزي هو من أفضل اللاعبين الذين رأيتهم يلعبون كرة القدم وأعتقد أنه كان مثل والده".

واختتم أوتوفيستر :" أتذكر من الأهلي خالد بيبو كان مميزًا ومحمد أبو تريكة كان مميزًا جدًا ولا أعلم كيف لم يحترف في أوروبا".