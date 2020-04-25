نيفيل يستقيل من تدريب منتخب إنجلترا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن فيل نيفيل سيترك منصبه على رأس الجهاز الفني لمنتخب بلاده للسيدات مع نهاية عقده العام المقبل، ولن يمدده بعد تأجيل بطولة كأس أوروبا.

وكان من المفترض أن يشرف مدافع مانشستر يونايتد السابق على منتخب السيدات في البطولة القارية التي كان من المقرر إقامتها صيف العام المقبل.