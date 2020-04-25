حكام كرة القدم يتدربون ويحللون الأداء عن بُعد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل إدارة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم برنامجها الأسبوعي لتطوير منتسبي قطاع التحكيم من حكام ومقيمين حكام، حيث نظمت تدريبات لياقة بدنية لحكام ومساعدين الفريقين الأول والثاني، بالإضافة لعقدها ورشة عمل لمقيمي الحكام عبر نظام الاتصال المرئي.

وأُجريت تدريبات اللياقة البدنية على مجموعتين، نظراً لاختلاف تدريبات حكام الساحة عن تدريبات الحكام المساعدين، وفقاً للمجهود الأكثر الذي يبذله حكم الساحة خلال إدارة المباراة.

وأكد خالد الدوخي المدير الفني للحكام أن التدريبات والمحاضرات الفنية مستمرة بهدف الحفاظ على جاهزية الحكام بصفة دائمة، ويتم متابعة مدى التزام قضاة الملاعب بتلك التدريبات عبر أجهزة «POLAR» التي تعطي قراءات للجهد البدني المبذول لكل حكم على حدة.

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وتابع حديثه قائلاً: «الجزء الثاني من التدريبات تناول الجانب الفني، تم خلاله عقد محاضرة نظرية لتحليل حالات تحكيمية من مباريات محلية ودولية، حيث تم مناقشة الحكام في تقييمهم لكل حالة، والتأكيد على الدقة في اتخاذ القرار الصحيح والعمل بروح الفريق الواحد، بالإضافة لاعتمادنا على نظام التعلم عن بُعد عبر النظام الإلكتروني لاتحاد الكرة (FA-Net)».

وأضاف «إلى جانب التدريبات الأسبوعية للحكام، يتم عقد ورشة عمل أسبوعية لمقيمي الحكام، بحيث يتم أولاً إرسال مباراة لكل مقيم لتقييم أداء الحكام، ونتلقى التقرير على النظام الإلكتروني السالف ذكره، بعد ذلك نجتمع لمناقشة كل تقرير ومناقشة المقيمين، بهدف تطوير أداء التقييم والوصول لقرارات موحدة».

وأشرف على التدريبات الفنية والبدنية وورشة عمل مقيمي الحكام كل من: صالح المرزوقي عضو لجنة الحكام وخالد الدوخي المدير الفني للحكام وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمقيمين والمحاضرين، وعبدالواحد خاطر، وسلطان ساحوه، ومدربا اللياقة البدنية حسن عبدالله وأحمد هلال.