«يورو 2020» تبقي على اسمها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن كأس أوروبا المقبلة ستُبقي على اسمها «يورو 2020»، وذلك على الرغم من إرجائها حتى صيف 2021.

وقال الاتحاد القاري إن الحفاظ على نفس الاسم سيكون وسيلة لتذكر جائحة فيروس كورونا المستجد والأوقات الصعبة التي تواجهها القارة الأوروبية هذا العام نتيجة ذلك، هذا عدا أن الاتحاد القاري قد أنتج كميات هائلة من السلع التي تحمل العلامة التجارية لنهائيات «يورو 2020».