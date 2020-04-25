دوري كوريا الجنوبية ينطلق 8 مايو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة دوري كرة القدم في كوريا الجنوبية أمس الجمعة أن موسم البطولة في 2020 سينطلق في الثامن من مايو/ أيار المقبل بدون جمهور بعد تأخير عن موعده الأصلي دام لأكثر من شهرين بسبب أزمة فيروس كورونا، وهو ما يعد مؤشراً ورسالة قوية لكرة القدم الآسيوية بإمكانية استعادة نشاطها قريباً.

وكان من المقرر انطلاق مباريات الموسم في 29 فبراير /شباط الماضي لكن البطولة التي يشارك فيها 12 فريقاً تأجلت بسبب الأزمة الصحية بينما يأتي قرار الانطلاق في الوقت الذي تسيطر فيه البلاد على انتشار الفيروس. وقالت الرابطة في بيان بعد اجتماع لمجلس إدارتها إن حامل اللقب تشونبوك هيونداي موتورز سيلتقي في المباراة الافتتاحية للموسم مع ضيفه سوون بلو وينجز.

وتماشياً مع قواعد التباعد الاجتماعي التي وضعتها الحكومة الكورية، تقرر إقامة مباريات المراحل الأولى من الموسم خلف أبواب مغلقة دون جمهور،وسيخوض كل فريق 27 جولة وليس 38 جولة، كما كان مقرراً في حين سيهبط فريق الذيل إلى دوري القسم الثاني الذي ستنطلق مبارياته في الثامن من الشهر المقبل أيضاً. وفي حالة ثبوت إصابة لاعب أو عضو من الطاقم الفني لأي فريق بالفيروس، فإن هذا الفريق لن يخوض المباراة التالية قبل أسبوعين على أقل تقدير.

ومن جهة أخرى قالت منظمة البيسبول الكورية الجنوبية الثلاثاء الماضي إن دوري اللعبة المحلي سينطلق في الخامس من مايو/ أيار المقبل. وكان من المقرر انطلاق الدوري في 28 مارس/ آذار الماضي.