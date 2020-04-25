تمديد موسم إيطاليا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أنه يعتزم تمديد الموسم حتى الثاني من أغسطس/آب بعد أن كان سابقاً حتى 30 يونيو/حزيران، وذلك من أجل السماح للوصول إلى نهاية الدوري بعد توقف المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الاتحاد أنه يعتزم اتخاذ «قرار إرجاء نهاية موسم 2019-2020 حتى الثاني من أغسطس»، بعد أن جددت أندية الدوري الإيطالي عزمها إنهاء الموسم المعلق منذ التاسع من مارس/آذار إذا سمحت لها السلطات بذلك.