خصم 20% من رواتب مدربي منتخبات السباحة «مؤقتاً»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبدالوهاب

قرر مجلس إدارة اتحاد السباحة خصم 20% من رواتب مدربي المنتخبات الوطنية بجميع مراحلها، على خلفية أزمة «فيروس كورونا» والآثار المالية المترتبة عليها سلبياً.

صرح بذلك خليفة الكعبي، عضو مجلس إدارة اتحاد السباحة، المدير المالي للاتحاد، مشيراً إلى أن الخصم جاء تماشياً مع القرارات الجارية في الأندية وبعض الاتحادات الرياضية، وتم بناء على قرار اتخذه مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الأخير، كما أوضح أن الخصم بصورة مؤقتة، وسيطبق فقط على الكادر التدريبي وبواقع 20%، تخصم من الرواتب المستحقة اعتباراً من بداية يونيو/حزيران المقبل، مع استمرار رواتب الكادر الإداري الذي يداوم عن بعد حالياً دون أي خصومات.

وعن دواعي الخصم قال الكعبي: اتخذ مجلس الإدارة القرار على خلفية أن النشاط متوقف بشكل كامل في الفترة الحالية نظراً لخصوصية رياضة السباحة وتوقف تدريبات المنتخبات، وراعى المجلس الظروف الإنسانية للمدربين فارتأى خصم نسبة 20% فقط، مع التأكيد أن الخصم بصورة مؤقتة حتى انفراج الأزمة وعودة النشاط إلى طبيعته ومن ثم تعود الأمور إلى طبيعتها.