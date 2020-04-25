شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي كأس ألمانيا من دون جمهور لأول مرة في التاريخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم إرجاء المباراة النهائية لمسابقة الكأس إلى موعد لم يحدد وخلف أبواب موصدة، وذلك بعد أن كانت مقررة في 23 مايو/أيار على الملعب الأولمبي في برلين.

وكان من المفترض أن تقام مباراتا الدور نصف النهائي هذا الأسبوع بين بايرن مونيخ حامل اللقب وإينتراخت فرانكفورت من جهة، وباير ليفركوزن وفريق الدرجة الرابعة ساربروكن من جهة أخرى، لكنها أرجئتا بعد تعليق كامل المنافسات منذ منتصف مارس/آذار الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعرب رئيس الاتحاد الألماني فريتز كيلر عن أمله في التمكن من خوض مباراتي نصف النهائي، وإن كان ذلك خلف أبواب موصدة بوجه الجمهور، وذلك غداة تأكيد رابطة الدوري استعدادها لاستئناف الموسم في التاسع من مايو/أيار، لكنها تنتظر الضوء الأخضر من السلطات.

ويرجح أن تنال هذه الخطوة، الموافقة النهائية خلال اجتماع المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل بمسؤولي مختلف المقاطعات، والمقرر في 30 إبريل/نيسان.

وأبدى كيلر أمله في أن يشمل قرار الاستئناف مسابقة الكأس أيضاً.

ونقل بيان الاتحاد عن رئيسه قوله «من المؤسف للغاية أن الأرجحية تحوم حول نهائي الكأس، إلى جانب أنها ستقام بدون مشاهدين»، مضيفاً «شرط أن تتم الموافقة على المباراة، يمكننا بعد ذلك التطلع إلى مشاهدة النهائي من غرف الجلوس في المنازل للمرة الأولى في تاريخ الكأس».

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