الرياضة الإماراتية في اختبار صعب.. والابتكار هو الحل

فرض فيروس كورونا حالة هجر للملاعب، وتعطيل جبري للمنافسات في كل دول العالم، مسبباً حالة ركود طالت كل الألعاب، وبحسابات علم الرياضة فإن ذلك سيخلف آثاراً سلبية في مردود اللاعبين، واللاعبات، ليثور سؤال مهم، وهو: ماذا ستفعل المؤسسات الرياضية لتعويض فاقد المستوى عقب ابتعاد اللاعبين عن ميادين التنافس؟

ولأن الرياضة، كغيرها من المجالات، أصبحت علماً، فإنه يتعين مواجهة هذا العارض المستجد بالابتكار، واستحداث سيناريوهات بديلة، تسهم في علاج المعضلة. و«الخليج الرياضي» التقى عدداً من الشخصيات الرياضية لمعرفة آرائها في التعامل مع المستجدات التي فرضها فيروس كورونا في الإمارات، شأنها شأن كل دول العالم، لحماية اللاعبين، واللاعبات من مخاطر الوباء الذي انتشر عالمياً.

وأعرب المشاركون عن ثقتهم بأن حالة هجر الملاعب لن تدوم طويلاً، وأن النشاط الرياضي سيعود قريباً بكل صوره من مسابقات، وبطولات رسمية، كما وجهوا رسالة لأفراد المجتمع بضرورة التمسك بممارسة الرياضة بشكل يومي، نظراً لدورها في تقوية المناعة، والجسم عموماً.

في البداية، يقول المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية: «بالتأكيد جائحة كورونا أحدثت أزمة أثرت في الرياضة سلبياً، ولكن الرياضة لها عرف اسمه قبول التحدي، ولا سبيل سوى التعامل مع هذا الواقع، ونحن محظوظون بقيادتنا الرشيدة التي احتضنت الجميع، وسخّرت كل الإمكانات لمكافحة هذا الوباء، وتعليق النشاط كان حتمياً، وأرى أنه لم يلحق الضرر على المستوى الإداري، بقدر ما أضر بالجانب الفني، فنحن نعمل وندير شؤوننا عن بعد من خلال البرامج التقنية، وعلى سبيل المثال، شاركت في اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية عن بعد، وكذلك اجتماعات اتحاد الإمارات للمبارزة، كما شاركت أيضاً في العديد من الاجتماعات في مجالات متعددة ذات الصلة بموقعي كرئيس لدائرة الطيران المدني برأس الخيمة، لكن الشق الفني بالتأكيد، تأثر سلبياً، كنتيجة مباشرة لابتعاد اللاعبين عن الملاعب، وغياب المنافسات، خاصة في رياضة مثل المبارزة التي لا غنى للاعب فيها عن التنافس المباشر بأسلحة اللعبة».

وعن الآثار السلبية التي طالت مبارزة الإمارات، والإجراءات التي اتخذت لتسيير الأمور حتى عودة المسابقات، قال: «كان لابد من قرارات لمواجهة هذه الأزمة، حتى نحمي اللاعبين، مع الحفاظ على مستواهم بقدر الإمكان، من خلال استمرار تدريبات المنتخب عن بعد، وتأجيل كل البطولات المحلية، والدولية، كما تم تأجيل البطولات الدولية التي كان الاتحاد يعتزم استضافتها، وهي كأس العالم للفتيات لسلاح الإيبيه التي كان مقرراً إقامتها منتصف شهر مايو/ المقبل، بأبوظبي، وكذلك بطولة الجائزة الكبرى لسلاح الفلوريه التي كان من المزمع تنظيمها في دبي خلال مايو/ أيار أيضاً، وتم التواصل مع الاتحاد الدولي للمبارزة لتأجيل البطولتين مع حفظ حقوق دولة الإمارات في التنظيم لاحقاً».

وأضاف: «على المستوى الشخصي لم يحدث ثأثر أيضاً بالنسبة لممارسة الرياضة بالوسائل المتاحة في المنزل، ومن الإيجابيات أن الأزمة أتاحت المشاركة المجتمعية، وعلى المستوى الشخصي شاركت مع فرق العمل في حملة التعقيم بإمارة رأس الخيمة، كما أطلقت رسالة مرئية على وسائل التواصل الاجتماعي لحث الشباب على المزيد من الاهتمام بآبائهم، وأمهاتهم، كبار السن، تحت عنوان «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»، ومن المنظور الإيجابي أزمة كورونا أكسبتنا الثقة بقدرات دولتنا، ومجتمعنا، كما نبهتنا لضرورة الابتكار لمواجهة أي أزمة تستجد».

حاجة ماسة لتطوير للوائح

قال الدكتور أحمد سعد الشريف، رئيس جمعية الرياضيين في الدولة: «جائحة كورونا كشفت عن حاجتنا إلى تطوير أنظمتنا، ولوائحها الداخلية في مجال الاجتماعات عن بعد، والتعلم عن بعد، والتدريب عن بعد للرياضيين، كما تبرز الحاجة لفصل العمل الرياضي عن إدارة المنشآت الرياضية، واستحداث هيئة، أو مؤسسة لإدارة هذه المنشآت ومشاركتها المجتمعية في الأحداث والأزمات، وفق أجندة المعايير العالمية التي تراعي الأمن، والسلامة، والصحة، لتدر أموالاً تعوّض الفاقد المالي الذي تأثرت به الاتحادات والأندية الرياضية من جراء توقف الأنشطة».

ويضيف: يجب على كل فرد بالمجتمع ممارسة الرياضة يومياً، كإجراء وقائي فعّال يحد من انتشار «فيروس كورونا»، لأنها تقوي المناعة، ويجب على الإنسان أن يتكيف ولا يستسلم لهذه الظروف، ويحرص على تعلم شيء جديد يومياً، مثل حضور دورات جديدة، وقراءة كتب جديدة، وعلى المستوى الشخصي أتابع عملي، ونعقد اجتماعات جمعية الرياضيين عن بعد، علاوة على ممارسة بعض التمارين الرياضية في البيت.

وعن مبادرات جمعية الرياضيين، قال الشريف: «أطلقنا مبادرة لتعزيز الثقافة الرياضية من خلال حلقات مصورة توعوية أسبوعية لتوعية المجتمع الإماراتي، والعربي، بمخاطر هذا الوباء، وتوضح فائدة الرياضة كسلاح وقائي في مواجهة فيروس كورونا».

وعن الآثار المترتبة على القطاع الرياضي، وأهمها انخفاض المستوى البدني والمهاري للاعبين واللاعبات، وكيفية تعويض هذا الفاقد، قال الشريف: «أصبح السؤال الذي يراود الجميع هو متى تنتهي هذه الأزمة؟ وبالتأكيد ستتأثر منها الرياضة على المستويين المحلي، والعالمي، ومع ذلك توجد الكثير من التدابير بحوزة الإمارات لمواجهة ذلك».



برنامج خاص

ويقول حسن الزرعوني، الأمين العام لاتحاد كرة الطاولة: «كرة الطاولة من أكثر الألعاب التي تضررت نظراً لخصوصيتها، فهي تحتاج إلى التنافس المباشر بين اللاعبين، وواجهنا الوضع الراهن بقيام اللاعبين بتدريبات بدنية في بيوتهم للاحتفاظ بمستوى لياقتهم، وقد أدت جائحة كورونا إلى تأجيل بطولة العالم التي كانت مقررة نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، لتقام في سبتمبر/ أيلول المقبل، والإمارات ستشارك بأربعة لاعبين، ولكن إقامتها بالطبع محكومة بانفراج الأزمة، كما توقفت المسابقات المحلية، وهذا بالتأكيد سيؤدي لهبوط مستوى اللاعبين واللاعبات».

وعن تدابير اتحاد الطاولة للتعامل مع حالة هبوط المستوى، قال الزرعوني: «لدينا جهاز فني على أعلى مستوى، ويجري حالياً وضع برنامج لاستعادة اللاعبين لمستواهم البدني والمهاري، تعويضاً عن توقف الفترة الحالية، خاصة في الإحساس بالكرة، وسيطبق من خلال معسكرات للاعبي المنتخب فور استئناف النشاط، وسننجح في ذلك، فالوضع الحالي فُرض علينا، ويجب التعامل معه، وبالنسبة للعمل الإداري فهو قائم بالتواصل تقنياً في الاجتماعات وغيرها من الأمور».



المواجهة بالتثقيف

ويقول عتيق جمعة مدني الأمين العام لاتحاد الهوكي: «رياضة الهوكي كغيرها تأثرت كثيراً، ولجأنا إلى أسلوب متابعة العمل وتدريبات اللاعبين وفق برنامج وضعناه للتدريب عن بعد بالتواصل تقنياً مع الجهاز الفني، كما يقوم الاتحاد بعمل محاضرات نظرية تثقيفية للاعبين حول اللعبة، وكذلك الإجراءات الوقائية والتدابير التي اتخذتها الدولة للمكافحة».

وعن الحلول التي يتبعها الاتحاد للتعامل مع الأزمة، قال: «قمنا بوضع برنامج لتدريب اللاعبين عن بعد، في بيوتهم، كما نسقنا مع أولياء الأمور بشأن التعقيم المستمر لأدوات، وملابس اللاعبين، كما واجهنا الارتباك الذي حدث في أجندة المسابقات ببدائل للتعامل مع الظروف التي استجدت، ومجلس إدارة الاتحاد قرر في هذا الصدد تعويض جميع الأنشطة التي لم يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية فور عودة النشاط، ببرمجة أعددناها بالفعل، تراعي استكمال المسابقات في صورة تجمعات تقام فيها البطولات بنظام اليوم الواحد، لكل فئة سنية على حدة».