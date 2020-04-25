«رابطة مشجعي منتخب سوريا في الإمارات» تتبرع لمرضى الثلاسيميا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

نفذ 20 من أعضاء وشباب رابطة مشجعي منتخب سوريا في الإمارات، مبادرة للتبرع بالدم لمصلحة مرضى الثلاسيميا، في مبادرة إنسانية تهدف لمساعدة هذه الشريحة من المرضى.

وقال محمد قشاش، رئيس رابطة مشجعي منتخب سوريا في الإمارات: التبرع جرى في مركز خدمات نقل الدم والأبحاث في الشارقة، وستستمر المبادرة كل 4 أشهر، وفق البروتوكول الطبي، للمساهمة في توفير احتياجات مرضى الثلاسيميا من الدم، وتعزيز صحتهم، والحفاظ على سلامتهم، والتخفيف من معاناتهم، وترسيخ قيم تضافر وتكافل جميع شرائح المجتمع.

وأشار قشاش إلى أن المبادرة حملت شعار (القلب سوري والنبض إماراتي.. دمنا واحد)، مؤكداً متانة العلاقات بين البلدين، والشعبين، وما تحظى به الجالية السورية، وجميع الجاليات في الإمارات، من رعاية، واحترام، وتقدير، وخدمات، في ظل بيئة من التسامح والمحبة والأخوة والتضافر، نحو تعزيز حاضر هذا الوطن، ومستقبله، وتنميته المستدامة، وإنجازاته، برؤية وتوجيهات قيادته الرشيدة.

وقدم مركز نقل الدم في الشارقة شهادة شكر وتقدير، ودرعاً تذكارية لرابطة مشجعي سوريا، تقديراً للبادرة الطبية.