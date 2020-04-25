كاتانيتش يطالب بمعرفة مصيره مع «أسود الرافدين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

طالب مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم السلوفيني، سريتشكو كاتانيتش، الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم، بمعرفة مصيره مع «أسود الرافدين»، حتى يفكر في مستقبله التدريبي قبل فوات الأوان.

وذكر مصدر مقرب من المدرب السلوفيني، أن كاتانيتش مستاء من عدم صرف رواتبه من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم منذ أربعة أشهر.

وأضاف، أن كاتانيتش طالب الهيئة المؤقتة الجديدة للاتحاد العراقي لكرة القدم بمعرفة مصيره بغية التفكير في مستقبله التدريبي.

يذكر أن الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم أكدت مؤخراً، تمسكها بالمدرب كاتانيتش، وطالبت بتوفير كل المستلزمات اللازمة التي يحتاج إليها حتى لا يحصل تأثير في مسيرة المنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم.