الفيصل: السعودية تتطلع لتنظيم أفضل «أسياد» في التاريخ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أكد الأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة السعودية أن تقدم بلاده بطلب استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 «الأسياد» في الرياض يؤكد أن السعودية باتت الواجهة الدائمة والأبرز لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى حول العالم.

وكتب الفيصل عبر حسابه الشخصي في «تويتر»: بمناسبة التقدم رسمياً بطلب استضافة دورة الأسياد في 2030 نتطلع لمشاركة واقعنا المشرف مع أسرتنا الآسيوية،حيث نسعى لتنظيم النسخة الأفضل على الإطلاق بإذن الله.

يذكر أن المجلس الأولمبي الآسيوي أعلن رسمياً تلقيه الطلب السعودي لاستضافة الدورة التي يشارك بها أكثر من 10 لاعبين ولاعبات يمثلون 45 دولة، علماً أن مدينتين فقط تقدما بالاستضافة هما الرياض والدوحة.

على صعيد متصل يواصل الوزير السعودي متابعة مستجدات الوضع الرياضي بواسطة التقنية عن بعد في ظل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا، حيث عقد اجتماعاً بلجنة الرياضيين اعتمد فيه حزمة من القرارات أبرزها، إيجاد خانة جديدة للرياضيين وعقد منتديات للاعبين وزيادة تمثيل الرياضيين في الجمعيات العمومية للاتحادات.