شكرا لقرائتكم خبر عن الثقة للمعاقين يطلق مبادرة «صحتكم تهمنا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن برنامج «تواصل بلا حدود» الذي تقدمه اللجنة الاجتماعية بنادي الثقة للمعاقين، أطلق النادي مبادرة جديدة بعنوان «صحتكم تهمنا» والتي تهدف إلى توفير الأدوات الطبية من قفازات وكمامات ومعقمات لأعضاء النادي من ذوي الإعاقة وأسرهم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها النادي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين أن هذه المبادرة تعكس حرص إدارة النادي على دعم كافة الخطط الوطنية الرامية لترجمة اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير مجتمع صحي وآمن، وتهيئة بيئة صحية وإيجابية تسهم في إسعاد منتسبي النادي وأسرهم وتوفير كافة سبل الحماية لهم، لافتاً إلى أن مثل هذه المبادرات تعمل على تعزيز أنماط الحياة الصحية ونشر الوعي الصحي بين أعضاء النادي، وأضاف بن خادم: «حرصنا على توفير كافة مواد الوقاية من كمامات وقفازات ومواد معقمة لأعضاء النادي وأسرهم وكذلك عمل نشرات توعوية لهم للوقاية من انتشار فيروس كورونا».

من جانبه، أكد أحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي للنادي حرص إدارة النادي على التواصل المستمر وتقديم العديد من المبادرات التي تكفل حياة مستقرة لأعضاء النادي وأسرهم وتعزيز المسؤولية المجتمعية للنادي وتحقيق التكافل المجتمعي في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع، مشيراً إلى أن إدارة النادي حرصت منذ بداية الأزمة إلى اتخاذ العديد من التدابير الاحترازية لأعضاء النادي من تعقيم منازلهم وتوفير نشرات توعوية لهم وتقديم المواد الغذائية ومستلزمات الإعاشة وخاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان الفضيل هذا بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية للممارسة الرياضة عن بعد للحفاظ على لياقتهم البدنية والفنية.