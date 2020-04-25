مهند العنزي: أفضل إلغاء الدوري على استكماله بدون جمهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

أكد مهند العنزي مدافع العين، أنه يؤيد كل القرارات التي تصب في المصلحة العامة، سواء كان ذلك بتخفيض نسبة من رواتب اللاعبين أو بشأن إلغاء أو استكمال مسابقة دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أنه متشوق إلى ملامسة الكرة والعودة إلى المستطيل الأخضر بعد غياب لأكثر من 3 أشهر عن الملاعب بسبب الخدمة الوطنية وجائحة كورونا.

وقال: «ندعو الله أن يزيل هذا الوباء ويرفع عنا هذا البلاء مع اقتراب حلول الشهر الفضيل، وتعود الحياة إلى طبيعتها. أما بالنسبة لي فالوضع لا يختلف عن بقية زملائي اللاعبين بالالتزام بالبقاء داخل البيت ومواصلة تدريباتي «عن بعد»، للحفاظ علي لياقتي البدنية حتى أكون جاهزاً إذا ما تم رفع الإيقاف وتقرر استئناف النشاط الكروي».

وتابع: «كشفت لي هذه الأزمة مدى التقصير الكبير الذي كنا نرتكبه تجاه أسرنا وأولادنا دون أن نشعر به، وقد استفدت كثيراً من جلوسي في البيت لساعات طوال، فأصبح هناك متسع من الوقت للاقتراب من الأسرة ومناقشة العديد من الأمور في الحياة، وكذلك اللعب مع الأولاد، كما أعترف بأنني تعلمت بعض الأشياء المنزلية التي كنت لا أجيدها، إلى جانب مواصلة تدريباتي اليومية بأشكال متنوعة سواء في فترة العصر أو في المساء. لست من محبي الجلوس أمام شاشة التلفزيون ومتابعة البرامج وأفضل أن يكون هذا الوقت للأسرة».

وذكر مهند أنه في غاية الشوق إلى الملاعب ليعود إلى ممارسة كرة القدم «معشوقته» على حد تعبيره، بعد انقطاع عنها لأكثر من 3 أشهر بسبب الالتحاق بالخدمة الوطنية، ثم تعليق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا إلى أجل غير مسمى.

وعن رأيه في تخفيض نسبة من راتبه في ظل الأزمة الحالية قال: «بالتأكيد أنا مع أي قرار يصب في المصلحة العامة وأسانده وأدعمه، فالأزمة الحالية ليست مقتصرة علينا نحن فقط، فهي محنة عالمية ولابد أن يكون لكل شخص دور فيها، ونحن كلاعبين لا ننفصل عن مجتمعنا ولابد أن يكون لنا أيضاً دور نلعبه، سواء بخصم نسبة من الراتب أو أي شيء آخر يراه المسؤولون في الدولة، طالما أنه يحقق المصلحة العليا لوطننا الحبيب».

وحول توقعاته للموسم الكروي، وهل يتمنى استكماله أم إنه مع الرأي الذي ينادي بالإلغاء قال: «من المؤكد أننا نؤيد أي قرار يحافظ على سلامة الجميع، وبالتالي نحن نوافق على ما يراه المسؤولون مناسباً، وسيصب بالتأكيد في مصلحة الوطن، ولكن على المستوى الشخصي أفضل أن يلغى الموسم على أن يستكمل بدون جماهير، كما نادت بعض الآراء؛ لأن المباريات من غير جمهور لا طعم لها، ولا ننسى أن الدوري في مراحلة الأخيرة ولا يمكن أن يتوج فريق بلقب البطولة الأولى في المنافسات المحلية في ظل غياب جماهيره».

وعما إذا كان من المؤيدين لإنشاء رابطة اللاعبين المحترفين في الإمارات على غرار ما يحدث في بعض الدول الأخرى، قال مهند: «كما ذكرت في بداية حديثي، أنا دائماً مع القرارات التي تخدم المصلحة العامة، وأعتقد أن إنشاء رابطة تهتم باللاعبين وشؤونهم أمر مهم وجيد، وسيخدم كرة الإمارات. فالرابطة بمثابة تأمين للاعب كرة القدم أثناء وجوده في الميادين أو بعد اعتزاله الكرة».