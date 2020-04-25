شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مدافعين حصلوا على رتبة "نجم" فى الإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا يخطف المهاجمون الأضواء ويتربعون على عرش النجومية، نظرًا لكونهم أصحاب اللمسة الأخيرة التى ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، وهى "الهدف" وهز شباك الخصم، حيث أن لغة كرة القدم هى "الأجوال".

لكن هناك بعض المدافعين نجحوا فى خطف الأضواء والشهرة وأصبحوا علامة مسجلة فى تاريخ الإيجيبشن ليج، نظرًا لما قدموه من أداء رجولى فى الملعب، بخلاف قدرتهم على إحراز الأهداف، ونرصد 3 منهم فى الأسطر التالية..

وائل جمعة

اشتهر وائل جمعة بـ"الصخرة" التى يتحط عليها أمال كل المهاجمين، حيث تميز مدافع الأهلي والمنتخب الوطنى بالقوة البدنية والتركيز العالى، والذى ساعده على خطف الأضواء وأصبح من أشهر المدافعين فى مصر والوطن العربى.

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محمود فتح الله

يعتبر محمود فتح الله، مدافع الزمالك والمنتخب السابق، الهداف التاريخى للمدافعين، بعدما سجل 43 هدفًا بالدورى الممتاز خلال تاريخه مع الأندية التى لعب لها، من بينهم 25 هدفًا مع الأبيض و18 هدفًا مع الإنتاج الحربى وذلك خلال مشاركته فى 259 مباراة بمسابقة الدورى.

إبراهيم سعيد

إبراهيم سعيد مدافع الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، حظى بشهرة واسعة فى مجال الساحرة المستديرة، حيث كان يتمتع بموهبة كبيرة جدًا فى مركز المدافع، بخلاف تصريحاته الجريئة والتى ساهمت فى شهرته الواسعة، حيث لقب بـ"المشاكس".